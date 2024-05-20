Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Majelis Umum PBB, Dennis Francis di Bali pada Senin, (20/5). Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menekankan tiga isu penting di KTT World Water Forum ke-10.

Jokowi pun menggarisbawahi komitmen Indonesia terhadap isu-isu global termasuk Palestina dan perubahan iklim. Jokowi mengapresiasi kemajuan di Majelis Umum PBB terkait status Palestina. Namun, menekankan bahwa lebih banyak tindakan diperlukan untuk menyelesaikan konflik.

Reporter : Raka novianto

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

