Seorang ibu berinisial NKS (47) hanya bisa menangis usai diringkus polisi. Dirinya ditangkap karena tega menyuruh anak kandungnya HR (16) bersetubuh dengan kekasih anaknya di indekos Bekasi. Pelaku turut menyaksikan dan merekam persetubuhan tersebut.

Setelah mengetahui anaknya hamil, pelaku menyuruh rekannya membeli obat penggugur kandungan. Anak pelaku kemudian melahirkan secara mandiri di dalam toilet.

Namun nahas nyawa bayi tak tertolong setelah sempat dibawa ke puskesmas. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara.

Reporter : Rio Manik

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

