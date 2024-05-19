Membeli oleh-oleh haji seolah menjadi tradisi bagi jemaah haji Indonesia. Dengan terbatasnya bagasi, mengirim barang bawaan bisa menggunakan kargo.

Di Arab Saudi, banyak jasa ekspedisi pengiriman barang dengan harga bersaing. Salah satunya yaitu Nusantara Trans Cargo.

Dengan biaya 35 riyal, paket kiriman sudah bisa sampai dalam 2 minggu. Tak hanya itu, paket kiriman pun bisa dijemput di lokasi.

Nusantara Trans Cargo juga menawarkan pengiriman via laut. Untuk pengiriman via laut dikenakan biaya 10 riyal per kg.

Biasanya tiba di lokasi sekitar 2 sampai 3 bulan. Syarat untuk pengiriman kargo minimal 20 kg.

Saat ini Nusantara Trans Cargo hanya melayani pengiriman dari Arab ke Pulau Jawa.

Reporter: Suhud Noor Fadli

Produser: Akira AW

(fru)

