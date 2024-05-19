Puing pesawat dengan nomor PK-IFP 172 yang jatuh di BSD, mulai dievakuasi KNKT. Petugas menggunakan mobil crane, untuk mengangkut puing-puing pesawat.

Mobil crane mengangkat puing dan diletakan di salah satu mobil derek KNKT menyampaikan puing pesawat akan di bawa ke lapangan terbang Pondok Cabe Untuk penyebab kecelakaan sendiri masih dalam proses penyelidikan KNKT.

Reporter: Riyan Rizki Roshali

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

