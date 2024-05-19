...

Gunakan Crane, Puing Pesawat Jatuh di BSD Dievakuasi ke Lapangan Terbang Pondok Cabe

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Minggu 19 Mei 2024 23:00 WIB
Puing pesawat dengan nomor PK-IFP 172 yang jatuh di BSD, mulai dievakuasi KNKT. Petugas menggunakan mobil crane, untuk mengangkut puing-puing pesawat.
 
Mobil crane mengangkat puing dan diletakan di salah satu mobil derek KNKT menyampaikan puing pesawat akan di bawa ke lapangan terbang Pondok Cabe Untuk penyebab kecelakaan sendiri masih dalam proses penyelidikan KNKT.
 
Reporter: Riyan Rizki Roshali
Produser: Reza Ramadhan

