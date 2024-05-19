Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut kedatangan para delegasi KTT World Water Forum (WWF) ke-10 yang digelar di Taman Budaya GWK, Bali, Minggu (19/5) malam. Jokowi menunggu para delegasi di podium yang berada tak jauh dari tempat kedatangan.

Sejumlah delegasi yang datang melewati karpet merah yang juga sudah bersiap iringan drum band dari Paspampres untuk menyambut kedatangan. Para delegasi menyempatkan untuk berbincang sejenak sebelum nantinya bersama-sama memasuki tempat gala dinner bersama.

Reporter: Felldy Utama

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News