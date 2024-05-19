Puing pesawat latih PK-IFP 172 yang jatuh di BSD, Minggu (19/5) mulai dievakuasi oleh KNKT. Dua truk derek disiapkan untuk mengangkut puing-puing pesawat tersebut.

Sejumlah petugas dengan hati-hati memindahkan puing pesawat ke dalam truk. Dalam peristiwa ini 3 orang dinyatakan tewas yang terdiri dari pilot, co-pilot dan teknisi.

Reporter: Riyan Rizki Roshali

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

