Puing pesawat latih PK-IFP 172 yang jatuh di BSD, Minggu (19/5) mulai dievakuasi oleh KNKT. Dua truk derek disiapkan untuk mengangkut puing-puing pesawat tersebut.
Sejumlah petugas dengan hati-hati memindahkan puing pesawat ke dalam truk. Dalam peristiwa ini 3 orang dinyatakan tewas yang terdiri dari pilot, co-pilot dan teknisi.
Reporter: Riyan Rizki Roshali
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
