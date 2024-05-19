...

Pesawat Latih Jatuh di BSD, Polisi Pastikan Tidak Ada Warga Sipil Jadi Korban

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Minggu 19 Mei 2024 18:30 WIB
A A A
Polisi memastikan tidak ada warga sipil menjadi korban jatuhnya pesawat latih dengan nomor pesawat PK-IFP 172 di Lapangan Sunberst, BSD, Minggu (19/5). Hal ini disampaikan Kapolres Metro Tangerang Selatan, AKBP Ibnu Bagus Santoso di lokasi.
 
Pesawat yang jatuh milik dari Indonesia Flying Clubs terbang dari Bandara Pondok Cabe. Korban terdiri dari pilot, co-pilot dan teknisinya. Jenazah korban dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi. Saat ini identifikasi dilakukan oleh pihak KNKT.
 
Reporter: Isra Triansyah, Riyan Rizki Roshali
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini