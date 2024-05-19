Polisi memastikan tidak ada warga sipil menjadi korban jatuhnya pesawat latih dengan nomor pesawat PK-IFP 172 di Lapangan Sunberst, BSD, Minggu (19/5). Hal ini disampaikan Kapolres Metro Tangerang Selatan, AKBP Ibnu Bagus Santoso di lokasi.

Pesawat yang jatuh milik dari Indonesia Flying Clubs terbang dari Bandara Pondok Cabe. Korban terdiri dari pilot, co-pilot dan teknisinya. Jenazah korban dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi. Saat ini identifikasi dilakukan oleh pihak KNKT.

Reporter: Isra Triansyah, Riyan Rizki Roshali

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News