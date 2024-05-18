...

Pemkot Tangsel Juga Resmi Larang Study Tour Luar Kota

Nunung Purnomo, Jurnalis · Sabtu 18 Mei 2024 12:30 WIB
Wali Kota Tangerang Selatan resmi mengeluarkan surat edaran tentang larangan kegiatan study tour keluar kota bagi para siswanya. Larangan ini usai peristiwa kecelakaan maut yang merenggut 11 nyawa siswa SMK Lingga Kencana, Depok beberapa waktu lalu.
 
Pemkot mengimbau pihak sekolah untuk menggantinya dengan kegiatan perpisahan di dalam kota saja. Dinas Pendidikan akan memeriksa ketat bilamana ditemukan adanya sekolah yang masih nekat melakukan kegiatan study tour keluar kota.
 
Reporter: Nunung Purnomo
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

