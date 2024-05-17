...

Turnamen POBSI Pool Circuit 2024 di Jambi Resmi Dibuka, Diramaikan Pebiliar Rangking Satu Nasional

Rifky Hasibuan, Jurnalis · Jum'at 17 Mei 2024 22:33 WIB
Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI ) mengadakan turnamen nasional POBSI Pool Circuit 2024 seri pertama di Jambi
 
Turnamen yang diikuti 64 peserta dari 16 provinsi  ini dibuka oleh ketua POBSI Jambi, Hendri Attan serta wakil ketua 2 PB POBSI Pusat, Hamka Jaya
 
POBSI Pool Circuit 2024 akan memainkan nomor 9 ball dan menggunakan sistem double eliminasi pada tahap penyisihan menuju top 16
 
Serta sistem gugur pada tahap penyisihan top 8 hingga final dengan race 9
 
Kejuaraan ini juga diikuti oleh pebiliar rangking satu nasional, Fery Satriayadi hingga atlet asal Jambi peraih emas pada PON 2020 Papua
 
Olahraga biliar begitu diminati oleh masyarakat Jambi terlihat dari banyaknya peserta yang ikut 50 persen berasal dari Provinsi Jambi
 
Reporter : Rifky Hasibuan
Produser : Febry Rachadi

(rns)

