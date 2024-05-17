Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI ) mengadakan turnamen nasional POBSI Pool Circuit 2024 seri pertama di Jambi

Turnamen yang diikuti 64 peserta dari 16 provinsi ini dibuka oleh ketua POBSI Jambi, Hendri Attan serta wakil ketua 2 PB POBSI Pusat, Hamka Jaya

POBSI Pool Circuit 2024 akan memainkan nomor 9 ball dan menggunakan sistem double eliminasi pada tahap penyisihan menuju top 16

Serta sistem gugur pada tahap penyisihan top 8 hingga final dengan race 9

Kejuaraan ini juga diikuti oleh pebiliar rangking satu nasional, Fery Satriayadi hingga atlet asal Jambi peraih emas pada PON 2020 Papua

Olahraga biliar begitu diminati oleh masyarakat Jambi terlihat dari banyaknya peserta yang ikut 50 persen berasal dari Provinsi Jambi

Reporter : Rifky Hasibuan

Produser : Febry Rachadi

(rns)

