Namanya Masuk Bursa Bacagub Jakarta dari PDIP, Risma: Belum Tahu, Namanya Masih Dikantong

Ryan Rahman, Jurnalis · Jum'at 17 Mei 2024 20:00 WIB
Mensos Tri Rismaharini masuk ke dalam bursa kandidat dari PDIP untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Namun, Risma mengaku belum mengetahui jika namanya masuk bursa Bacagub Jakarta dan masih menunggu instruksi resmi Megawati.
 
Sebelumnya, PDIP menyiapkan 8 kandidat untuk bursa Bacagub Jakarta diantaranya Basuki Tjahaja Purnama(Ahok), Djarot Saiful Hidayat, Andika Perkasa, Hendi, Seno dan lainnya masih dirahasikan.
 
Kontributor: Ryan Rahman

(rns)

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

