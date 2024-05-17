Mensos Tri Rismaharini masuk ke dalam bursa kandidat dari PDIP untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Namun, Risma mengaku belum mengetahui jika namanya masuk bursa Bacagub Jakarta dan masih menunggu instruksi resmi Megawati.

Sebelumnya, PDIP menyiapkan 8 kandidat untuk bursa Bacagub Jakarta diantaranya Basuki Tjahaja Purnama(Ahok), Djarot Saiful Hidayat, Andika Perkasa, Hendi, Seno dan lainnya masih dirahasikan.

