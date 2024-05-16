Nama kerupuk pertulo mungkin tidak asing di telinga warga Mojokerto, Jawa Timur. Bentuk bulatnya yang khas dan rasanya yang gurih, membuat selalu diburu penikmatnya.

Proses pembuatan kerupuk pertulo ini masih menggunakan cara tradisional. Beras dibersihkan dengan air lalu digiling hingga menjadi tepung, selanjutnya dicampur tepung tapioka. Setelah itu disiapkan bumbu-bumbu lalu dibuat adonan.

Kerupuk kemudian dikukus dengan kayu bakar selama 15 menit. Setelah itu dijemur hingga kering sebelum dipasarkan.

Kontributor: Solahudin

