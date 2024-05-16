...

Pergoki Aksi Pencurian, Bos Kopi di Musi Rawas Tewas Ditusuk Perampok

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Kamis 16 Mei 2024 09:30 WIB
Fatkhur Rozi, bos Kopi Selangit dibunuh oleh pencuri yang menyatroni rumahnya. Lokasi di Desa Karang Panggung, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, Sumsel 
 
Kejadian ini diketahui terjadi pada Senin, 13 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB. Peristiwa pencurian yang menyebabkan korban tewas baru diketahui pukul 00.00 WIB
 
Informasi orang tua korban, dugaan pencuri sudah menyelinap masuk rumah sejak sore. Sebab, pintu rumah yang dalam kondisi terkunci dan tidak ada yang rusak sama sekali
 
Saat pelaku turun ke lantai bawah kepergok oleh korban, pelaku langsung menikam korban. Kini pelaku sudah ditangkap saat sedang bersembunyi di rumah nenekanya, Selasa (14/5) 
 
Sementara, satu orang rekannya bersinisal S masih dalam pengejaran petugas kepolisian 
 
 
Kontributor: Sudirman 
Produser: Akira AW

(fru)

