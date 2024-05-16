Fatkhur Rozi, bos Kopi Selangit dibunuh oleh pencuri yang menyatroni rumahnya. Lokasi di Desa Karang Panggung, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, Sumsel

Kejadian ini diketahui terjadi pada Senin, 13 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB. Peristiwa pencurian yang menyebabkan korban tewas baru diketahui pukul 00.00 WIB

Informasi orang tua korban, dugaan pencuri sudah menyelinap masuk rumah sejak sore. Sebab, pintu rumah yang dalam kondisi terkunci dan tidak ada yang rusak sama sekali

Saat pelaku turun ke lantai bawah kepergok oleh korban, pelaku langsung menikam korban. Kini pelaku sudah ditangkap saat sedang bersembunyi di rumah nenekanya, Selasa (14/5)

Sementara, satu orang rekannya bersinisal S masih dalam pengejaran petugas kepolisian

Kontributor: Sudirman

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News