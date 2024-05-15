Madura United meraih kemenangan 1-0 atas Borneo FC pada leg pertama semifinal Liga 1 2023-2024 dalam rangkaian Championship Series, pada laga yang digelar di Stadion Gelora Bangkalan, Bangkalan, Rabu (15/5/2024) malam WIB

Gol tunggal kemenangan Laskar Sapeh Kerrab dicetak melalui tendangan penalti Hugo Gomes pada menit ke-77

Kemenangan ini menjadi modal positif Madura United untuk menjalani leg kedua di markas tim Pesut Etam 19 Mei nanti

