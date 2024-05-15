Kejaksaan Agung (Kejagung) telah rampung memeriksa Sandra Dewi. Terkait perkara dugaan korupsi timah yang dilakukan sang suami, Harvey Moeis

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer pada 18.30 WIB

Sandra Dewi diperiksa selama hampir 10 jam, sejak pukul 08.00 WIB. Terlihat, ia berjalan sambil tertunduk saat selesai menjalani pemeriksaan dan keluar dari Gedung Kejagung

Bahkan Sandra juga nampak seperti habis menangis. Namun ia enggan menjawab sejumlah pertanyaan awak media

Reporter : Riana Rizkia

Produser : Febry Rachadi

(rns)

