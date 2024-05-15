...

Jalani Pemeriksaan 10 Jam di Kejagung, Sandra Dewi Tertunduk Tanpa Senyum

Riana Rizkia, Jurnalis · Rabu 15 Mei 2024 19:47 WIB
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah rampung memeriksa Sandra Dewi. Terkait perkara dugaan korupsi timah yang dilakukan sang suami, Harvey Moeis
 
Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer pada 18.30 WIB
 
Sandra Dewi diperiksa selama hampir 10 jam, sejak pukul 08.00 WIB. Terlihat, ia berjalan sambil tertunduk saat selesai menjalani pemeriksaan dan keluar dari Gedung Kejagung
 
Bahkan Sandra juga nampak seperti habis menangis. Namun ia enggan menjawab sejumlah pertanyaan awak media
 
Reporter : Riana Rizkia
Produser : Febry Rachadi

(rns)

