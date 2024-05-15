Puluhan peserta berlomba memaikan layangan dalam Festival Layangan Adu di Rejang Lebong, Bengkulu. Peserta bertanding satu lawan satu mengikuti nomor undi yang sudah ditetapkan panitia.

Peserta dianggap kalah jika benang putus atau layangan patah. Festival ini digelar untuk melestarikan budaya sekaligus menyalurkan minat masyarakat dalam olahraga layangan aduan.

Kontributor: Widodo Waluyo

