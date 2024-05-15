...

Rani Amanda, Calon Jemaah Haji Termuda Asal Majalengka Berusia 18 Tahun

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Rabu 15 Mei 2024 10:02 WIB
Inilah sosok gadis bernama Rani Amanda yang masih berusia 18 tahun. Ia merupakan calon jemaah haji termuda asal Majalengka, Jawa Barat. Rani Amanda merupakan anak ketiga dari pasangan Toto dan Jojoh 
 
Rani Amanda dan kedua orang tuanya masuk kloter 4 melalui Embarkasi Bandara Kertajati Majalengka, Jawa Barat Rani mengaku akan mengawal dan mendampingi orang tuanya selama melaksanakan ibadah haji nanti di Tanah Suci 
 
 
Kontributor: Mohamad Zeni 
Produser: Akira AW

