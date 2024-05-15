Inilah sosok gadis bernama Rani Amanda yang masih berusia 18 tahun. Ia merupakan calon jemaah haji termuda asal Majalengka, Jawa Barat. Rani Amanda merupakan anak ketiga dari pasangan Toto dan Jojoh
Rani Amanda dan kedua orang tuanya masuk kloter 4 melalui Embarkasi Bandara Kertajati Majalengka, Jawa Barat Rani mengaku akan mengawal dan mendampingi orang tuanya selama melaksanakan ibadah haji nanti di Tanah Suci
Kontributor: Mohamad Zeni
Produser: Akira AW
