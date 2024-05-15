Pesawat yang mengangkut ratusan jemaah calon haji kelompok terbang 5 embarkasi Makassar dikabarkan mengalami masalah mesin

Pesawat tersebut harus Return to Base (RTB) atau mendarat darurat kembali di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan

Sebanyak 450 jemaah calon haji kloter 5 asal Kabupaten Gowa ini dipulangkan kembali ke asrama haji Sudiang, Kota Makassar

Kloter 5 Embarkasi Makassar dari Kabupaten Gowa terbang menggunakan pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GIA 1105. Belum ada keterangan resmi dari pihak maskapai maupun PPIH embarkasi Makassar

Reporter : Wahyu Ruslan

Produser : Febry Rachadi

(rns)

