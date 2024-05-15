...

Mengalami Gangguan Mesin, Pesawat Angkut Jemaah Calon Haji Kloter 5 Embarkasi Makassar Mendarat Darurat

Wahyu Ruslan, Jurnalis · Rabu 15 Mei 2024 23:32 WIB
Pesawat yang mengangkut ratusan jemaah calon haji kelompok terbang 5 embarkasi Makassar dikabarkan mengalami masalah mesin
 
Pesawat tersebut harus Return to Base (RTB) atau mendarat darurat kembali di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan
 
Sebanyak 450 jemaah calon haji kloter 5 asal Kabupaten Gowa ini dipulangkan kembali ke asrama haji Sudiang, Kota Makassar
 
Kloter 5 Embarkasi Makassar dari Kabupaten Gowa terbang menggunakan pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GIA 1105. Belum ada keterangan resmi dari pihak maskapai maupun PPIH embarkasi Makassar
 
Reporter : Wahyu Ruslan
Produser : Febry Rachadi

(rns)

