Pesawat yang mengangkut ratusan jemaah calon haji kelompok terbang 5 embarkasi Makassar dikabarkan mengalami masalah mesin
Pesawat tersebut harus Return to Base (RTB) atau mendarat darurat kembali di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan
Sebanyak 450 jemaah calon haji kloter 5 asal Kabupaten Gowa ini dipulangkan kembali ke asrama haji Sudiang, Kota Makassar
Kloter 5 Embarkasi Makassar dari Kabupaten Gowa terbang menggunakan pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GIA 1105. Belum ada keterangan resmi dari pihak maskapai maupun PPIH embarkasi Makassar
Reporter : Wahyu Ruslan
Produser : Febry Rachadi
(rns)
