Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan dua tersangka baru kasus dugaan pengadaan subkontraktor fiktif di PT Amarta Karya (AK) Persero tahun 2018-2020

Kedua tersangka tersebut adalah Pandhit Seno Aji (PSA) dan Deden Paryoga (DP) yang merupakan karyawan di PT Amarta Karya. Keduanya ditahan untuk 20 hari ke depan mulai 15 Mei sampai 3 Juni 2024 di rumah tahanan negara (Rutan) cabang KPK untuk keperluan penyidikan

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menyatakan dalam persidangan Terdakwa Catur Prabowo dkk, terungkap adanya keterlibatan aktif dari dua tersangka tersebut

Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Tipikor Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Reporter : Denhelmi Sajangbati

Produser : Febry Rachadi

(rns)

