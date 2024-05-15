Bacagub Jawa Barat dari Partai Amanat Nasional, Bima Arya mengakui bahwa top survei Jawa Barat 1 adalah Ridwan Kamil alias Kang Emil

Bima Arya pun menyebut perlu kerja keras terus sosialisasi ke warga untuk merangsek ke papan atas perebutkan kursi Cagub Jabar.

Bima Arya yang dibesarkan di Tanah Sunda memiliki tekad bulat untuk memajukan Jawa Barat

Kontributor: Muhammad Refi Sandi

(rns)

