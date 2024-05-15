Sekjen DPR RI Indra Iskandar akhirnya mendatangi KPK untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, Rabu (15/5).

Usai diperiksa Indra mengatakan telah memberikan seluruh keterangan dan fakta yang ditanyakan penyidik KPK. Indra mangkir dan meminta penundaan pemeriksaan saat diagendakan diperiksa sebagai saksi, Rabu (8/5).

Dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI merugikan keuangan negara mencapai puluhan miliar rupiah.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

(fru)

