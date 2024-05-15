Presiden Jokowi saksikan pengucapan sumpah jabatan tujuh anggota LPSK periode 2024-2029. Acara digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/5)

Mereka yakni Anton P. S. Wibowo, Sri Suparyati, Susilaningtias, Wawan Fahrudin, Mahyudin, Brigjen (Purn) Achmadi, dan Sri Nurherwati. Pengangkatan mereka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52/P tahun 2024.

Turut hadir Wapres RI, Menko Polhukam hingga Kapolri.

