Sebuah toko bangunan terbakar hebat, Rabu (15/5) siang. Lokasi di Jalan Cimandiri, Bakti Jaya, Sukmajaya, Kota Depok.

Asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara hingga terlihat di Jalan Raya Juanda. Sebanyak delapan unit damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Banyak warga sekitar yang menonton peristiwa kebakaran tersebut.

Petugas TNI-Polri turut menjaga keamanan di sekitar lokasi kebakaran. Sementara, penyebab kebakaran diduga berasal dari gudang penyimpanan cat.

Reporter: M Refi Sandi

Produser: Akira AW

(fru)

