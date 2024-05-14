...

Melihat Pemakaman Keluarga dan Sahabat Rasulullah di Baqi Madinah

Suhud Noor Fadli, Jurnalis · Selasa 14 Mei 2024 15:18 WIB
A A A
Sebagian besar jamaah haji asal Indonesia pasti ingin melakukan ziarah ke makam Baqi’ Al-Gharqad. Area pemakaman lebih dari 10 ribu sahabat, ahli bait, keturunan, paman, dan istri Nabi Muhammad.
 
Namun jangan pernah Anda membayangkan dapat melihat nisan mereka semua. Di tanah makam seluas 174.962 meter persegi dengan dikitari dinding setinggi empat meter hanya tampak gundukan tanah dengan sepasang nisan dari batu tak bernam
 
Setiap kali usai menunaikan salat lima waktu atau sunah di Masjid Nabawi, Madinah, kurang lengkap rasanya bila tidak berziarah ke Makam Nabi Muhammad dan Makam Baqi. Jamaah dari berbagai penjuru dunia rela berdesakan untuk bisa melihat langsung Makam Baqi.
 
Reporter: Suhud Noor Fadli
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini