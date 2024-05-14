Sebagian besar jamaah haji asal Indonesia pasti ingin melakukan ziarah ke makam Baqi’ Al-Gharqad. Area pemakaman lebih dari 10 ribu sahabat, ahli bait, keturunan, paman, dan istri Nabi Muhammad.

Namun jangan pernah Anda membayangkan dapat melihat nisan mereka semua. Di tanah makam seluas 174.962 meter persegi dengan dikitari dinding setinggi empat meter hanya tampak gundukan tanah dengan sepasang nisan dari batu tak bernam

Setiap kali usai menunaikan salat lima waktu atau sunah di Masjid Nabawi, Madinah, kurang lengkap rasanya bila tidak berziarah ke Makam Nabi Muhammad dan Makam Baqi. Jamaah dari berbagai penjuru dunia rela berdesakan untuk bisa melihat langsung Makam Baqi.

Reporter: Suhud Noor Fadli

Produser: Reza Ramadhan

