Melihat Lebih Dekat Konservasi Penyu di Pantai Kembar Terpadu Kebumen

Jow Hartoyo, Jurnalis · Selasa 14 Mei 2024 14:30 WIB
Seperti inilah tempat konservasi penyu di Pantai Kembar Terpadu, Kebumen, Jawa Tengah. Di sini para pengunjung tak hanya bisa berwisata namun sekaligus belajar tentang penyu.
 
Para wisatawan yang datang dibuat kagum dengan berbagai jenis penyu yang ditangkarkan. Sebagai sarana penelitian dan edukasi, wisatawan bisa mengetahui tindakan pelestarian penyu di sini.
 
Untuk berkunjung ke konsevasi penyu ini, masyarakat tidak dipungut biaya alias gratis.
 
Kontributor: Jow Hartoyo

(fru)

Berita Terkait

