Wali Kota Depok Masuk Bursa Cagub Jabar, M.Idris: Emang Gue Pikirin

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Selasa 14 Mei 2024 22:00 WIB
Wali Kota Depok Mohammad Idris merespons terkait wacana maju Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024.
 
Mohammad Idris memilih untuk menuntaskan janji kampanyenya di Kota Depok hingga 100 persen. Idris menekankan meski nantinya mendapat tiket atau kendaraan politik untuk maju menuju Jabar 1 akan tetap memilah-milih.
 
Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mengungkap nama Wali Kota Depok, Mohamad Idris salah satu yang masuk dalam bursa Pilgub Jawa Barat (Jabar) 2024 mendatang. 
 
