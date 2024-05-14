...

Konsolidasi Dewan Pakar PKS, M Idris Bakal Menangkan Imam Budi Hartono Jadi Cawalkot Depok

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Selasa 14 Mei 2024 21:00 WIB
Dewan Pakar PKS Kota Depok menggelar konsolidasi pemenangan Pilkada Kota Depok 2024, Selasa (14/5).
 
Konsolidasi dipimpin langsung Ketua Dewan Pakar PKS Kota Depok sekaligus Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan Ketua DPRD Kota Depok, T.M Yusufsyah Putra.
 
Bakal Calon Wali Kota Depok yang ditetapkan PKS yaitu Imam Budi Hartono. Mohammad Idris memimpin langsung pembacaan ikrar yang diikuti sejumlah anggota Dewan Pakar PKS Kota Depok.
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi

