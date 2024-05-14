Kepala BNPB meninjau lokasi bencana banjir bandang di wilayah Padang Panjang, Kabupaten Agan dan Tanah Datar di Sumatera Barat, Selasa (14/5). Kepala BNPB ingin memastikan secara langsung proses penangan bencana mulai dari penanganan korban hingga pemenuhan kebutuhan dasar.
Rombongan menuju Desa Pagu-Pagu, Kecamatan Pandai Sikek yang menjadi salah satu daerah terparah yang terdampak banjir bandang. BNPB berencana akan merelokasi rumah korban terdampak namun masih menunggu pendataan dan persetujuan dari warga.
Kontributor: Agung Sulistyo
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow