Pelaku kejahatan bermodus ganjal ATM ini ditangkap dan dikeroyok warga. Lokasi di Jalan Dermaga Raya, Duren Sawit, Jaktim, Selasa (14/5) dini hari

Kedua tangan dan kakinya diikat warga menggunakan lakban agar tidak melarikan diri. Polisi yang tiba di lokasi mengamankan pelaku dan langsung membawa ke kantor polisi

Dalam aksinya pelaku memasang alat pengait besi untuk mengganjal uang yang keluar. Saat nasabah meninggalkan ATM karena uang tidak keluar, saat itulah pelaku beraksi

Reporter: Rio Manik

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News