Kecelakaan tunggal terjadi di turunan Gunung Bromo, Malang, Jawa Timur. Kecelakaan melibatkan sebuah mobil terjun ke jurang, Senin (13/5) malam. Diduga sementara mobil tersebut mengalami kendala teknis pada rem blong

Insiden ini menyebabkan empat orang meninggal dunia dan lima orang luka-luka. Para korban tewas maupun luka langsung dievakuasi ke RS Sumber Sentosa Tumpang. Sementara olah TKP belum bisa dilakukan petugas karena terkendala minimnya cahaya

Kontributor: Saif Hajarani

Produser: Akira AW

(fru)

