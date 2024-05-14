...

OKEZONE UPDATES: Viral Pengantin Berkalung Uang hingga Semarak Festival Lentera Teratai di Seoul

Camar Haenda, Jurnalis · Selasa 14 Mei 2024 07:44 WIB
Okezone Updates dibuka dengan video viral pengantin berkalung uang di Bangkalan, Jawa Timur. Bukan cuma berkalung uang, kedua pengantin juga menerima buket dolar. Berikutnya, video viral juru parkir liar di area Masjid Istiqlal memungut  Rp150 ribu.
 
Okezone Updates ditutup dari mancanegara, di mana ribuan umat Buddha berkumpul untuk menyksikan Festival Lentera Teratai di Seoul, Korea Selatan. Festival ini digelar untuk memperingati kelahiran Buddha dan menyebarkan kebahagiaan bagi semua orang.
 
Host: Camar Haenda

