Video rombongan motor gede menerobos masuk ke jalur roda empat di atas Jembatan Suramadu menjadi viral dan mendapat sorotan publik di media sosial.

Aksi berkendara rombongan moge ini membuat kendaraan lainnya harus rela berjalan pelan dibelakang mereka.

Perilaku berkendara rombongan moge ini banyak menuai kritik dan kecaman. Warga berharap polisi dapat tegas dalam menegakkan aturan berlalu lintas jalan raya.

Reporter: Taufik Syahrawi

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News