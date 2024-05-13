Partai Gerindra mempertimbangkan nama Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Jokowi yakni Bobby Nasution maju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Nama Bobby Nasution juga santer digadang-gadang maju di Pilgub Sumut melalui partai Golkar

Sementara, Bobby Nasution menyebut seluruh kemungkinan terkait pencalonnannya menjadi Cagub Sumut bisa saja terjadi.

Kontributor: Ahmad Ridwan Nasution

