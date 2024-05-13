...

Cuaca Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Imbau Jemaah Batasi Aktivitas di Luar Ruangan

Widya Michella Nur Syahida, Jurnalis · Senin 13 Mei 2024 19:40 WIB
Jemaah haji Indonesia disambut dengan cuaca panas saat tiba di Madinah. Suhu rata-rata berkisar antara 30 – 45 derajat Celsius.  Oleh karena itu, Kemenag mengimbau jemaah untuk menjaga kesehatan dan membatasi aktivitas di luar ruangan terkhusus para lansia. Imbauan tersebut disampaikan Fauzin dalam keterangannya di akun YouTube Kemenag, Senin (13/5/2024).
 
Selain itu, pemerintah juga mengimbau kepada jemaah haji bila ingin beribadah di Masjid Nabawi untuk tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut: catat nama dan nomor pemondokan sebelum berangkat ke masjid Nabawi,  beritahu dan catat nomor kontak petugas penyelenggara ibadah haji PPIH di pemondokan, kenakan identitas pengenal terutama gelang jemaah.
 
Kemudian selalu gunakan alas kaki dan kaos kaki untuk menghindari kaki melepuh. Jika kehilangan alas kaki, jemaah diminta tak memaksakan diri pulang ke hotel tanpa sandal di siang hari. 
 
Kemudian mengatur Irama keberangkatan dan kepulangan dari pemondokan menuju masjid Nabawi dan sebaliknya. Hal ini untuk menghindari penumpukan antrian Lift di hotel makan tepat waktu dan beristirahat yang cukup.
 
Reporter: Widya Michella Nur Syahida
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

