...

Menikmati Keindahan Air Terjun Misterius dalam Gua di Lumajang, Jawa Timur

Yayan Nugroho, Jurnalis · Minggu 12 Mei 2024 13:00 WIB
A A A
Destinasi wisata di Kabupaten Lumajang, tidak hanya Air Terjun Tumpak Sewu, Ranu Pani, dan Puncak B-29, yang selama ini cukup familiar. Banyak objek wisata lain yang belum banyak dikenal meski panorama alamnya tak kalah eksotik.
 
Salah satunya adalah objek wisata Air Terjun Antrukan Pawon yang terletak di Dusun Kertowono, Desa Wangkit, Kecamatan Gucialit. Objek wisata ini, bisa dibilang sebagai ‘Hidden Paradise’ di Lumajang.
 
Di objek wisata ini, wisatawan bisa menikmati panorama sekaligus mandi air terjun dari dalam gua. Di sekeliling air terjun, menjulang kokoh tebing melingkar dan pancaran cahaya sehingga menambah eksotika alam.
 
Kontributor: Yayan Nugroho 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini