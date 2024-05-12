Destinasi wisata di Kabupaten Lumajang, tidak hanya Air Terjun Tumpak Sewu, Ranu Pani, dan Puncak B-29, yang selama ini cukup familiar. Banyak objek wisata lain yang belum banyak dikenal meski panorama alamnya tak kalah eksotik.

Salah satunya adalah objek wisata Air Terjun Antrukan Pawon yang terletak di Dusun Kertowono, Desa Wangkit, Kecamatan Gucialit. Objek wisata ini, bisa dibilang sebagai ‘Hidden Paradise’ di Lumajang.

Di objek wisata ini, wisatawan bisa menikmati panorama sekaligus mandi air terjun dari dalam gua. Di sekeliling air terjun, menjulang kokoh tebing melingkar dan pancaran cahaya sehingga menambah eksotika alam.

Kontributor: Yayan Nugroho

