388 jemaah haji kloter 4 asal Embarkasi Jakarta memenuhi Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Minggu (12/5). Salah satu jemaah haji, Dana Wawuk (52) telah menantikan keberangkatannya ke tanah suci selama 12 tahun.

Dia telah melakukan setoran awal haji tahun 2012 lalu, mamun keberangkatannya tertunda karena Covid-19. Tapi akhirnya Dana Wawuk (52) bisa berangkat ke tanah suci bersama sang suami pada tahun 2024 ini.

Reporter: Widya Michella

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News