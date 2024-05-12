...

Kisah Jemaah Haji Asal Jakarta, Menunggu 12 Tahun untuk Berangkat ke Tanah Suci

Widya Michella, Jurnalis · Minggu 12 Mei 2024 12:30 WIB
388 jemaah haji kloter 4 asal Embarkasi Jakarta memenuhi Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Minggu (12/5). Salah satu jemaah haji, Dana Wawuk (52) telah menantikan keberangkatannya ke tanah suci selama 12 tahun.
 
Dia telah melakukan setoran awal haji tahun 2012 lalu, mamun keberangkatannya tertunda karena Covid-19. Tapi akhirnya Dana Wawuk (52) bisa berangkat ke tanah suci bersama sang suami pada tahun 2024 ini.
 
Reporter: Widya Michella
Produser: Akira AW

(fru)

