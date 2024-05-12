...

Viral Jukir Liar Meresahkan Patok Tarif Parkir Rp150 Ribu di depan Masjid Istiqlal

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Minggu 12 Mei 2024 20:00 WIB
A A A
Inilah video juru parkir liar yang meminta uang parkir sebesar Rp150 ribu di depan Masjid Istiqlal. Dikutip dari akun instagram @romansasopirtruck, pemilik kendaraan menolak untuk membayarkan tarif hingga terlibat perdebatan sengit. 
 
Belum diketahui pasti kapan peristiwa tersebut terjadi. Namun, hingga Minggu (12/5) sore tadi masih ada saja pengunjung Masjid Istiqlal yang dikenakan tarif parkir fantastis. Salah satu pengunjung asal Jambi mengaku dipatok tarif sebesar Rp100 ribu rupiah
 
Reporter: Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini