Inilah video juru parkir liar yang meminta uang parkir sebesar Rp150 ribu di depan Masjid Istiqlal. Dikutip dari akun instagram @romansasopirtruck, pemilik kendaraan menolak untuk membayarkan tarif hingga terlibat perdebatan sengit.
Belum diketahui pasti kapan peristiwa tersebut terjadi. Namun, hingga Minggu (12/5) sore tadi masih ada saja pengunjung Masjid Istiqlal yang dikenakan tarif parkir fantastis. Salah satu pengunjung asal Jambi mengaku dipatok tarif sebesar Rp100 ribu rupiah
Reporter: Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan
