Isak Tangis Iringi Pemakaman 6 Jenazah Korban Kecelakaan Maut Bus SMK Lingga Kencana

Irfan Maruf, Jurnalis · Minggu 12 Mei 2024 17:00 WIB
Enam jenazah korban tewas kecelakaan maut bus rombongan SMK di Subang dimakamkan di TPUI, Pancoran Mas, Depok, Minggu (12/5).
 
Enem jenazah tersebut adalah guru SMK Lingga Kencana, Suprayogi. Serta lima murid yakni Intan Fauziah (19), Mahesya Putra (18), Intan Rahmawati (18), Dimas Aditya (17), dan Robiatul Adawiyah (19).
 
Tampak keluarga dari masing-masing korban dan warga menghadiri pemakaman. Isak tangis pun tak terhindarkan. Sejumlah keluarga terlihat membawa foto korban dan bunga. Beberapa pelayat secara bergantian mendoakan para jenazah. 
 
Reporter: Irfan Ma'ruf
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

