Seperti inilah detik-detik penangkapan aktor Epy Kusnandar oleh polisi. Epy Kusnandar ditangkap di kawasan Apartemen Kalibata City, Kamis (9/5) malam. Petugas mengamankan barang bukti ganja dan kertas pembungkus ganja.

Hingga kini, Epy Kusnandar bersama satu orang aktor sinetron lain berinisial YG masih menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Barat. Polisi masih menyelidiki kepemilikan barang bukti ganja dan kertas pembungkus ganja. Tes urine menunjukkan keduanya positif ganja.

Reporter: Miftahul Ghani

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

