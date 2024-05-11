Para calon jemaah haji memenuhi gerai provider seluler di Asrama Haji Bekasi pada Sabtu (11/5) pagi. Mereka membeli paket internet agar bisa terus berkomunikasi dengan sanak sodara di Indonesia ketika berada di tanah suci.

Para calon jemaah haji rela antre untuk membeli paket internet yang diinginkan. Para calon jemaah haji sendiri tinggal sementara di asrama haji untuk melakukan pemeriksaan akhir sebelum berangkat ke Tanah Suci.

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News