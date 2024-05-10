Memasuki musim haji menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang pernak pernik haji di Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat. Pernak pernik ibadah haji seperti alas kaki, sarung tangan, kaos hingga kacamata hitam tampaknya juga menjadi hal penting untuk dipersiapkan bagi calon jemaah haji.

Harga yang ditawarkannya pun cukup terjangkau yakni dikisaran Rp75 ribu hingga Rp200 ribu tergantung jenis dan ukurannya. Salah satu pedagang pernak pernik haji mengaku dalam sehari mampu meraup omzet hingga Rp3 juta.

Kontributor: Iskandar Nasution

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News