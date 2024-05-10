Sejumlah lokasi wisata di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Mereka mengunjungi tempat wisata untuk menghabiskan cuti bersama.

Salah satu wisata yang ramai dikunjungi dalah objek wisata floating market Lembang. Terlihat hamper di setiap wahana yang ada di tempat tersebut dipadati pengunjung.

Objek wisata yang satu ini selalu menjadi primadona setiap momen liburan. Libur panjang Isa Almasih ini kunjungan wisatawan ke empat wisata Lembang akan terus meningkat hingga berakhirnya libur.

Produser : Febry Rachadi

Kontributor : Yuwono Wahyu

(mhd)

