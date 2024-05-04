...

Isak Tangis Orang Tua Mahasiswa STIP yang Tewas Diduga Dianiaya Senior

Rio Manik, Jurnalis · Sabtu 04 Mei 2024 08:30 WIB
Orang tua Putu Satria, mahasiswa STIP yang tewas diduga dianiaya seniornya sendiri, tiba di RS Polri Kramat Jati, Sabtu (4/5) dini hari.
 
Isak tangis ibu kandung korban pecah setibanya di RS dan disambut sejumlah kerabat. Polisi sejauh ini baru menemukan luka yang ditemukan pada sekitar ulu hati.
 
Autopsi dilakukan guna mendapatkan rangkaian utuh dugaan penganiayaan. Setelah itu rencananya jenazah akan langsung dikembalikan kepada keluarga. 
 
Selanjutnya almarhum rencananya akan langsung disemayamkan dan diterbangkan ke Bali.
 
Reporter: Rio Manik
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

