Sebuah rumah panggung terseret arus banjir bandang di Desa Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Rumah panggung tersebut hanyut bersama penghuninya yang tidak sempat menyelamatkan diri.

Usai banjir surut, korban ditemukan dengan kondisi meninggal dunia tidak jauh dari rumahnya yang ikut hanyut. Banjir bandang tersebut juga membuat jembatan penghubung di Desa Belawae dikabarkan terputus.

Produser : Febry Rachadi

Kontributor : Erwin Eka Pratama

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News