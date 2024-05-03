...

Penertiban PKL di Kawasan Wisata Pantai Cimpago Kota Padang Berujung Ricuh

Budi Sunandar, Jurnalis · Jum'at 03 Mei 2024 22:30 WIB
Penertiban PKL berujung ricuh di Kawasan Wisata Pantai Cimpago Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Sejumlah pedagang mengamuk dan bentrok dengan petugas Satpol PP saat menyita barang dagangan PKL.
 
Pemko Padang melalui Dinas Pariwisata sebelumnya sudah mengeluarkan surat edaran larangan berjualan di kawasan wisata Pantai Cimpago. Namun para pedagang tetap menggelar dagangannya di kawasan pantai sehingga terjadi bentrok saat ditertibkan.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Budi Sunandar

(mhd)

Berita Terkait

