Sebuah mobil yang terparkir di halaman RSUD Nganjuk, Jawa Timur nyaris terbakar. Peristiwa kebakaran diduga akibat power bank yang tersimpan meledak karena suhu panas.

Beruntung, petugas bergegas memecah kaca mobil dan menyemprotkan APAR sehingga kobaran api berhasil dipadamkan. Petugas mengimbau masyarakat agar tidak menyimpan power bank di tempat yang bersuhu tinggi.

Kontributor: Mukhtar Bagus

(mhd)

