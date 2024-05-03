KKB terus menebar ancaman di wilayah Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya. Aksi brutal KKB dimulai saat melakukan serangan terhadap Polsek Homeyo tanggal 30 april 2024. 1 warga sipil tewas dalam penyerangan tersebut, KKB kemudian juga membakar bangunan SD Inpres Pogapa, Rabu(1/5) serta penyerangan terhadap Koramil 1705-05/Homeyo, Kamis(2/5).

Kapolda Papua memerintahkan Satgas Operasi Damai Cartenz untuk memperkuat dan menambah personelnya utnuk menghadapi KKB. Aksi teror KKB membuat lumpuh aktivitas masyarakat, sejumlah warga memilih berpindah untuk mengamankan diri.

