KKB Kembali Teror Warga di Intan Jaya, Kapolda Papua Tambah Kekuatan Personel

Fredy Nuboba, Jurnalis · Jum'at 03 Mei 2024 17:30 WIB
KKB terus menebar ancaman di wilayah Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya. Aksi brutal KKB dimulai saat melakukan serangan terhadap Polsek Homeyo  tanggal 30 april 2024. 1 warga sipil tewas dalam penyerangan tersebut, KKB kemudian juga membakar bangunan SD Inpres Pogapa, Rabu(1/5) serta penyerangan terhadap Koramil 1705-05/Homeyo, Kamis(2/5).
 
Kapolda Papua memerintahkan Satgas Operasi Damai Cartenz untuk memperkuat dan menambah personelnya utnuk menghadapi KKB. Aksi teror KKB membuat lumpuh aktivitas masyarakat, sejumlah warga  memilih berpindah untuk mengamankan diri.
 
Kontributor: Fredy Nuboba

(mhd)

