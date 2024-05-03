Sholihin (43 tahun), sopir bajaj menunggu pengunjung di Blok M Square menggunakan jasanya. Menarik Bajaj selama 10 tahun, Sholihin mengaku pendapatan anjlok signifikan belakangan ini. Hal ini tak lepas dari perilaku warga yang mulai beralih memakai ojek online (ojol).

Hingga larut malam total pendapatannya hanya mentok Rp150 ribu - Rp200 ribu. Belum lagi Sholihin harus menyetor ke pemilik bajaj sebesar Rp30 ribu.

Ia bertahan menarik bajaj demi menghidupi kedua anaknya dan membayar sewa kontrakan. Ia pun memiliki cita-cita menyekolahkan anaknya hingga pendidikan tinggi di Mesir. Baginya, pendidikan bisa merubah situasi ekonomi keluarga di masa mendatang.

Reporter: Suparjo Ramalan

Produser: Reza Ramadha

(fru)

