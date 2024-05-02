Ribuan Suporter Timnas Indonesia mulai mendatangi Plaza Utara Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk nobar Timnas U-23 Indonesia vs Irak, Kamis(2/5). Suporter datang dengan penuh antusias dan harapan agar skuad asuhan Shin Tae Yong bisa meraih kemenangan.

Suasana makin meraih dengan tambahan petasan kembang api dan flare yang dibawa oleh para suporter. Lokasi nobar dilengkapi fasilitas 6 videotron untuk menyiarkan pertandingan Timnas U-23 Indonesia vs Irak.

Reporter: Danandaya Arya Putra

(mhd)

