Amirah Sackett bertekad patahkan stereotipe bahwa perempuan muslim terkekang, pasif bahkan ekstremis, lewat hip hop. Ia berprofesi sebagai penari, koreografer dan pengajar tari hip hop.

Amirah sadar tantangan yang ia hadapi tak sekadar sentimen publik terhadap agamanya, tapi juga perdebatan di komunitasnya.

Tantangan serupa juga dialami penari Viera Salasviana, penari dan pengajar tari hip hop di Indonesia.

