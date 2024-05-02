...

Kunker ke NTB, Presiden Jokowi Resmikan Pembangunan Jalan Senilai Rp211 Miliar

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Kamis 02 Mei 2024 09:00 WIB
Presiden Jokowi meresmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis (2/5/2024). 
 
Total panjang jalan yang dibangun dan diperbaiki mencapai 40,6 km. Yakni terdiri dari lima ruas jalan di empat kabupaten di NTB.
 
Pembangunan dan perbaikan jalan ini menelan anggaran sebesar Rp211 miliar. Jokowi berharap anggaran yang digunakan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. 
 
