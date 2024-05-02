Presiden Jokowi meresmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis (2/5/2024).

Total panjang jalan yang dibangun dan diperbaiki mencapai 40,6 km. Yakni terdiri dari lima ruas jalan di empat kabupaten di NTB.

Pembangunan dan perbaikan jalan ini menelan anggaran sebesar Rp211 miliar. Jokowi berharap anggaran yang digunakan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News